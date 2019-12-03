"الأطراف الصناعية" بعدن يقدم العلاج الطبيعي لجرحى جبهة الساحل الغربي

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

دشن مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في العاصمة عدن تقديم العلاج الطبيعي للجرحى الذين يعانون إعاقة في أطرافهم ومنهم جرحى جبهة الساحل الغربي.



وجاء تدشين عمل تقديم العلاج الطبيعي لجرحى الأطراف بعد أسبوع من تقديم قيادة جبهة الساحل الغربي ممثلة بالمدير العام لجبهة الساحل الغربي الشيخ علي سالم الحسني ودولة الإمارات العربية المتحدة أجهزة العلاج الطبيعي للمركز.

وقال مدير العلاقات العامة في جبهة الساحل الغربي طارق الحميقاني: قمنا بتسليم عدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة إلى مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالمنصورة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة جبهة الساحل الغربي.

وأكد الحميقاني أنه تم الإتفاق مع إدارة الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بإعتماد جرحى الساحل الغربي لديهم ومعالجتهم بالأجهزة الحديثة والمتطورة من أجل تقديم أفضل الطرق والوسائل العلاجية للجرحى في جبهة الساحل الغربي.

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وشكر الحميقاني قيادة جبهة الساحل الغربي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الجبارة التي يبذلونها في خدمة الجرحى وتقديم المساعدات العلاجية لهم.

من جانبه قال د محمد عبدالله القيسي مدير عام مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن، انه تم البدء بعلاج جرحى الساحل الغربي، وذلك حسب الاتفاق المبرم بين المركز ومدير دائرة العلاقات العامة في جبهة الساحل الغربي.

وأكد القيسي تدشين تقديم العلاج الطبيعي لجرحى جبهة الساحل الغربي بالأجهزة الحديثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة جبهة الساحل الغربي.

وأشاد القيسي بالدور الإنساني والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود الجبارة التي تقدمها بدعم ومساعدة جرحى الحرب منذ تحرير العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

وقدم الشيخ علي سالم الحسني مدير عام الإدارة العام لجبهة الساحل الغربي الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة والقائد العام للتحالف العربي في الساحل الغربي العميد الركن ابو عمر الطنيجي على الجهود التي بذلها في دعم جرحى الأطراف الصناعية بالأجهزة المتطورة للعلاج الطبيعي وعلى كل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في علاج الجرحى وتقديم الدعم السخي واللازم لهم.