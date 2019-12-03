شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل نائب البغدادي (صور) والان مع التفاصيل

اعتقال نائب البغدادي

وأوضحت صفحة خلية الإعلام الأمني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "أنه وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك ، تتمكن من القاء القبض على الإرهابي" الملقب ابو خلدون" داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، وكان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد ، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب" المقبور ابو بكر البغدادي"وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تعتقل نائب البغدادي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.