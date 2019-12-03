شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذارع الإيراني في اليمن أحياء سكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة ظهر اليوم الثلاثاء بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة.

وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والاسلحة عيار 12.7 بشكل عشوائي وعنيف. Advertisements وأكدت المصادر تعرض أحياء سكنية أخرى في الأطراف المدينة للإستهداف برصاص القناصة وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب مزيدا من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء جراء الإستهداف والقصف على الأحياء السكنية والمنازل في مديرية حيس مسببة حاله من الخوف والهلع لدى المواطنين.

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