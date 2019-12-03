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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يواصل تجاهل الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
ميشال عون
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء العمل على إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة.
وشدد عون، خلال لقائه أعضاء مجموعة "حوار وجسور" اليوم، "على استمرار مكافحة الفساد" مجدداً الدعوة للمواطنين إلى "المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن".
وركز الرئيس عون "على دور القضاء بعد التعيينات الأخيرة التي من شأنها المساعدة في محاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة".
وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ48 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجاً على سياسة مصرف لبنان المالية.
وعمت اعتصامات لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق عدة في الشمال، والجنوب، والشرق، وفي جبل لبنان، بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" مطالبين بحقهم في التعليم، والرعاية.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إصابة عدد من العسكريين ليل أمس أثناء فتحهم طريق الناعمة، جنوب بيروت.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ولم يدع الرئيس ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
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