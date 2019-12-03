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الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مواصلة لخروقاتها السافرة للهدنة الأممية.

 

 وأفادت مصادر عسكرية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.

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 وذكرت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع أخرى في المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 منذ ساعات الظهيرة حتى هذه اللحظة.

 

 وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المستمرة.

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