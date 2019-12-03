ترامب يتراجع: أؤيد المظاهرات في إيران

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن تأييده للمظاهرات في إيران.



وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته على تويتر، إن "الولايات المتحدة تدعم المواطنين الإيرانيين الشجعان الذي يتظاهرون من أجل حريتهم، نحن نفعل ذلك تحت إدارة ترامب، وسنظل هكذا دائماً" وذلك بعد أن أعلن في تصريح صحافي سابق، بعكس ذلك، قائلاً: "أمريكا لا تؤيد الاحتجاجات ضد طهران".

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وتشهد إيران منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص حتى الآن.

ونفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي في وقت سابق اليوم صحة البيانات أوردتها منظمات حقوقية وجهات خارجية عن أعداد ضحايا الاحتجاجات مضيفاً أن عدد القتلى "أقل بكثير".

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص، وأن بعضهم يواجه عقوبة الإعدام.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية ،" تعرضت أسر الضحايا للتهديد والتحذير من التحدث إلى وسائل الإعلام، أو إقامة مراسم الجنازة لأحبائهم، كما تُجبر بعض العائلات على دفع مبالغ مالية لاستعادة جثث أبنائها".