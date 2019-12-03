أعيان الزنتان: السراج وقع الاتفاق مع تركيا تحت التهديد

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

فايز السراج

أعلن مجلس أعيان الزنتان في ليبيا رفضه للاتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا للتعاون الأمني في البحر الأبيض المتوسط.

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ووصف المجلس الاتفاقية في بيان نقله موقع "218tv" الإلكتروني، الاتفاقية بـ"الخرق العلني للإعلان الدستوري ومخرجات اتفاق الصخيرات"، مُشيراً إلى أنه لا قيمة قانونية لهذه الاتفاقية لأنها لم تعتمد من قبل البرلمان.

واعتبر مجلس أعيان الزنتان الاتفاقية بمثابة الإذن لتركيا لمراقبة الشواطئ الليبية واستخدامها لأغراض قد تؤجج الصراع المشتعل في ليبيا، وإرسال شحنات أسلحة لمجموعات مسلحة تُهيمن على العاصمة وتستنزف مواردها.

وأكد أعيان الزنتان أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقع المذكرة تحت ضغط "أطراف معروفة"، ووصل حد التهديد بعزله إذا رفض التوقيع، بحسب البيان.