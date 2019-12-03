- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان الزنتان: السراج وقع الاتفاق مع تركيا تحت التهديد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
فايز السراج
أعلن مجلس أعيان الزنتان في ليبيا رفضه للاتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا للتعاون الأمني في البحر الأبيض المتوسط.
ووصف المجلس الاتفاقية في بيان نقله موقع "218tv" الإلكتروني، الاتفاقية بـ"الخرق العلني للإعلان الدستوري ومخرجات اتفاق الصخيرات"، مُشيراً إلى أنه لا قيمة قانونية لهذه الاتفاقية لأنها لم تعتمد من قبل البرلمان.
واعتبر مجلس أعيان الزنتان الاتفاقية بمثابة الإذن لتركيا لمراقبة الشواطئ الليبية واستخدامها لأغراض قد تؤجج الصراع المشتعل في ليبيا، وإرسال شحنات أسلحة لمجموعات مسلحة تُهيمن على العاصمة وتستنزف مواردها.
وأكد أعيان الزنتان أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقع المذكرة تحت ضغط "أطراف معروفة"، ووصل حد التهديد بعزله إذا رفض التوقيع، بحسب البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر أعيان الزنتان: السراج وقع الاتفاق مع تركيا تحت التهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.