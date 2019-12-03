شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري»: ادعم «الخطيب» لرئاسة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، إنه يدعم رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة لكن يتبقى "بعض التفاصيل" للتشاور بشأنها.
وأضاف "الحريري": "سألتقي وزير المالية علي حسن خليل ومساعد أمين عام حزب الله حسين خليل للحديث حول موضوع ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة". مؤكدا أنه لن يشارك في الحكومة اللبنانية المقبلة.
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