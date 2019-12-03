شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش العراقي أن خمسة صواريخ سقطت اليوم الثلاثاء داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق والتي توجد بها قوات أمريكية. وأضاف في بيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

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