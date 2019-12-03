شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : أمريكا تدعم الإيرانيين الشجعان فى احتجاجاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن تأييده للمظاهرات في إيران.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر "إن الولايات المتحدة تدعم المواطنين الإيرانيين الشجعان الذي يتظاهرون من أجل حريتهم، نحن نفعل ذلك تحت إدارة ترامب، وسنظل هكذا دائما".

وتشهد جميع أنحاء إيران منذ 15 نوفمبر الماضي مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، اسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص حتى الآن.