بالصور.. منصة الصواريخ التي سقطت على قاعدة عين الأسد

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الثلاثاء، بضبط منصة الصواريخ التي سقطت على قاعدة عين الأسد غربي الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الجيش تمكنت، اليوم، من العثور على عجلة نوع كيا تحمل قاعدة صواريخ سي فور في منطقة جزيرة البغدادي بناحية البغدادي ٩٠كم غرب الرمادي".

وأضاف أن "العجلة تم إطلاق منها خمسة صواريخ استهدفت قاعدة عين الاسد بالناحية"، لافتاً إلى أن "القوات الامنية تحاول الآن، تفكيك الصواريخ او تفجيرها عن بعد".