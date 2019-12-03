تمزق عضلي يُبعد علاء عباس عن مباراة البحرين

عباس عانى من بعض الآلام بعد مباراة اليمن، إذ اكدت الفحصوات الاولية بانها مجرد كدمة وخاض مران اسود الرافدين صباح اليوم بشكل منفرد للاستشفاء بعد مجهود مباراة الامس.

وبعد اجراء المزيد من الفحوصات في مستشفى سبيتار اليوم الثلاثاء، تبين وجود تمزق في العضلة الأمامية للساق الأيمن، إذ يحتاج اللاعب للراحة لمدة ثلاثة ايام وبالتالي لن يلعب امام البحرين.



يذكر ان خمسة اصابات ضربت المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات في كأس الخليج "خليجي 24"، إلا أن الجميع سيتواجد في مباراة البحرين باستثناء علاء عباس.

وسيفتقد المنتخب الوطني لخدمات اللاعب مصطفى محمد، بداعي الحرمان، بعد تعرضه للطرد في مواجهة اليمن.