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تمزق عضلي يُبعد علاء عباس عن مباراة البحرين

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2019-12-03 | 19:18

تمزق عضلي يُبعد علاء عباس عن مباراة البحرين

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خضع لاعب المنتخب الوطني، علاء عباس، لفحوصات الرنين للتأكد من حجم الاصابة التي لحقت به في مباراة اليمن ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24".
عباس عانى من بعض الآلام بعد مباراة اليمن، إذ اكدت الفحصوات الاولية بانها مجرد كدمة وخاض مران اسود الرافدين صباح اليوم بشكل منفرد للاستشفاء بعد مجهود مباراة الامس.

وبعد اجراء المزيد من الفحوصات في مستشفى سبيتار اليوم الثلاثاء، تبين وجود تمزق في العضلة الأمامية للساق الأيمن، إذ يحتاج اللاعب للراحة لمدة ثلاثة ايام وبالتالي لن يلعب امام البحرين.


يذكر ان خمسة اصابات ضربت المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات في كأس الخليج "خليجي 24"، إلا أن الجميع سيتواجد في مباراة البحرين باستثناء علاء عباس.

وسيفتقد المنتخب الوطني لخدمات اللاعب مصطفى محمد، بداعي الحرمان، بعد تعرضه للطرد في مواجهة اليمن.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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