أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي في محافظة كركوك.
وقالت الخلية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت، وفقاً لمعلومات دقيقة، من القاء القبض على الإرهابي الملقب ابو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".
وأضافت أن المعتقل "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور ابو بكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن، في (27 تشرين الاول 2019)، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني تعلن اعتقال نائب البغدادي في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.