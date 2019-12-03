وزيرة التربية: المساس باطفالنا في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب المقصرين

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العلي بك وجهت بالتحقيق بناءً على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر احدى المعلمات وهي تعاقب تلميذاً باحدى المدارس".

وأضافت :"أنها مستمرة بإعطاء التعليمات والتوجيهات التي تنبذ العنف ضد التلاميذ والطلبة وانهم الامانة التي حملتها الوزارة في اعناق الكوادر التعليمية والذين يعتبرون اولياء امورهم داخل اسوار المدرسة".

