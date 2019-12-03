وزيرة التربية: المساس باطفالنا في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب المقصرين

وجهت وزيرة التربية سها العلي بك، الثلاثاء، المديرية العامة للاشراف التربوي بفتح تحقيق حول حادثة معاقبة التلميذ الذي يذكر كلمة سلمية، فيما اعتبرت أن المساس بالأطفال في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب المقصرين.
وأضافت :"أنها مستمرة بإعطاء التعليمات والتوجيهات التي تنبذ العنف ضد التلاميذ والطلبة وانهم الامانة التي حملتها الوزارة في اعناق الكوادر التعليمية والذين يعتبرون اولياء امورهم داخل اسوار المدرسة".
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