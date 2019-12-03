الحشد يعلن التصدي لـ'هجوم داعشي' جنوب الموصل

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، التصدي لهجوم جديد شنه عناصر تنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوبي نينوى.
وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تمكنت اليوم، من التصدي لهجوم جديد شنه عناصر تنظيم داعش الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".
وأضاف، أن "عملية التصدي ما تزال مستمرة"، مشيرا إلى أن "الهجوم الإرهابي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة".
وأضاف، أن "عملية التصدي ما تزال مستمرة"، مشيرا إلى أن "الهجوم الإرهابي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة".
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