الحشد يعلن التصدي لـ'هجوم داعشي' جنوب الموصل

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تمكنت اليوم، من التصدي لهجوم جديد شنه عناصر تنظيم داعش الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

وأضاف، أن "عملية التصدي ما تزال مستمرة"، مشيرا إلى أن "الهجوم الإرهابي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة".

