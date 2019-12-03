بالصور.. ضبط سبعة ملايين حبة مخدرة في لبنان معدّة للتهريب إلى العراق عبر تركيا

افاد موقع موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني، الثلاثاء، بضبط سبعة ملايين حبة مخدرة في مرفأ طرابلس معدّة للتهريب إلى العراق عبر تركيا. وقال الموقع في خبر له تابعته الخليج 365، إن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مرفأ طرابلس شخص لقيادته شاحنة مبردة محملة بكميات كبيرة من المخدرات تقدّر بحوالى 7 مليون حبة كبتاغون ومخبأة بشكل محكم، كانت معدّة للتهريب إلى العراق عبر تركيا".



وأدناه صور للشحنة بحسب الموقع:

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