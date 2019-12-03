بيع 25 الف تذكرة لمباراتي نصف نهائي خليجي 24

وسيتواجه المنتخب الوطني امام نظيره البحريني، فيما يلاعب المنتخب القطري نظيره السعودي بعد غدٍ الخميس.

وذكر الاتحاد القطري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "عدد التذاكر التي تم بيعها لغاية الان إلى 25,000 تذكرة لمباراتي نصف نهائي خليجي 24.. 17 الف تذكرة عبر الموقع الإلكتروني و 8 الاف تذكرة عبر منافذ البيع في المجمعات التجارية".



مباراة اسود الرافدين ستقام على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، فيما ستقام مباراة قطر والسعودية على استاد الجنوب في تمام الساعة الثامنة.