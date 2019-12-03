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بيع 25 الف تذكرة لمباراتي نصف نهائي خليجي 24

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2019-12-03 | 18:31

بيع 25 الف تذكرة لمباراتي نصف نهائي خليجي 24

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اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، بيع 25 الف تذكرة لمباراتي نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" في قطر.
وسيتواجه المنتخب الوطني امام نظيره البحريني، فيما يلاعب المنتخب القطري نظيره السعودي بعد غدٍ الخميس.

وذكر الاتحاد القطري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "عدد التذاكر التي تم بيعها لغاية الان إلى 25,000 تذكرة لمباراتي نصف نهائي خليجي 24.. 17 الف تذكرة عبر الموقع الإلكتروني و 8 الاف تذكرة عبر منافذ البيع في المجمعات التجارية".


مباراة اسود الرافدين ستقام على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، فيما ستقام مباراة قطر والسعودية على استاد الجنوب في تمام الساعة الثامنة.

 

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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