تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار حتى نهاية الاسبوع الحالي

أعلن ديوان محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة حتى نهاية الاسبوع الحالي.
وقال ديوان المحافظة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي حتى نهاية هذا الاسبوع".
واستثنى ديوان المحافظة، وفق بيانه، "دوائر الصحة والكهرباء والبنوك والدوائر الخدمية".
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