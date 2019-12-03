مجلس النواب يعلن مواصلة اجتماعاته لمناقشة قانون الانتخابات

أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن عقد اجتماع موسع ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية والخبراء، بمشاركة نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وفريق المساعدة الانتخابية التابع للمنظمة الدولية، ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة لمناقشة قانون انتخابات البرلمان.
وأكد الحلبوسي أن "هذه المناقشات ستقود إلى اتخاذ قرار سياسي ينسجمُ مع المرحلة الجديدة في العراق ومطالب المتظاهرين".
وأشار البيان، إلى أن "المشاركين في الاجتماع استعرضوا الإخفاقات التي مرت بها العملية الانتخابية في السنوات الماضية"، مشدداً على أن "المشتركين اكدوا على ضرورة تحديث سجل الناخبين وفق التواجد السكاني في عموم العراق".
ولفت البيان إلى أن "فريق المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة قدّم عرضاً عن أنواع النظم الانتخابية في العالم"، مبيناً "حاجة العراق إلى خصوصية في بعض المدن والأقضية المختلطة وفيما يتعلق بالنازحين".
وأكد أن "الاجتماع الموسع استضاف كوادر فنية من المفوضية، حيث قدموا عرضاً عن الإمكانات الفنية المتوافرة وما يتطلبه النظام الانتخابي الجديد من دعم فني واستحضارات تتعلق بالعملية الانتخابية، بدءاً من الحصر السكاني إلى تحديث البيانات وتسجيل الناخبين".
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