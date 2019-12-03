مجلس النواب يعلن مواصلة اجتماعاته لمناقشة قانون الانتخابات

ونقل بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن رئيس البرلمان قوله، "إننا حريصون على إنجاز قانونٍ للانتخابات يلبي طموح الشعب العراقي، ويوسع من دائرة المشاركة، ويعيد بناء الثقة للناخبين"، مشيراً إلى أن "مشاركة الخبراء العراقيين والدوليين من الأمم المتحدة يعكس حرص مجلس النواب على إنجاز نظام انتخابي عادل ومستوفٍ للشروط الفنية على مستوى كل الخيارات المطروحة".وأكد الحلبوسي أن "هذه المناقشات ستقود إلى اتخاذ قرار سياسي ينسجمُ مع المرحلة الجديدة في العراق ومطالب المتظاهرين".

وأشار البيان، إلى أن "المشاركين في الاجتماع استعرضوا الإخفاقات التي مرت بها العملية الانتخابية في السنوات الماضية"، مشدداً على أن "المشتركين اكدوا على ضرورة تحديث سجل الناخبين وفق التواجد السكاني في عموم العراق".

ولفت البيان إلى أن "فريق المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة قدّم عرضاً عن أنواع النظم الانتخابية في العالم"، مبيناً "حاجة العراق إلى خصوصية في بعض المدن والأقضية المختلطة وفيما يتعلق بالنازحين".



وأكد أن "الاجتماع الموسع استضاف كوادر فنية من المفوضية، حيث قدموا عرضاً عن الإمكانات الفنية المتوافرة وما يتطلبه النظام الانتخابي الجديد من دعم فني واستحضارات تتعلق بالعملية الانتخابية، بدءاً من الحصر السكاني إلى تحديث البيانات وتسجيل الناخبين".