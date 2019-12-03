الإعلام الأمني: سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.

وقالت الخلية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خمسة صواريخ، سقطت اليوم، داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار".

وأشارت إلى أن الحادث "لم يسفر عن خسائر تذكر".