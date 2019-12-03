الحريري يعلن دعم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، أنه يدعم تولي سمير الخطيب رئاسة الوزراء لكن تبقى بعض التفاصيل.

وأكد الحريري، في تصريحات صحفية، أنه "لن يشارك في الحكومة وأنه سيلتقي الخليلين الليلة (ممثلي حزب الله وحركة أمل".

وكان الحريري قد استقبل، الثلاثاء، في بيت الوسط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير وائل أبوفاعور في حضور الوزير السابق غطاس خوري.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"العين الإخبارية" أن "هناك اتجاها للإعلان عن اتفاق نهائي لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب لترؤس الحكومة المقبلة"، فيما ذكر وزير الخارجية جبران باسيل أن "الأزمة الحكومية شارفت على نهايتها".

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وكانت الساعات الأخيرة قد سجلت عدة اجتماعات، إضافة إلى تلك التي عقدها الخطيب مع ممثلين من "حزب الله" و"حركة أمل" ومع وزير الخارجية جبران باسيل.

ولم يدع رئيس الجمهورية إلى الآن لاستشارات نيابية منطلقا من ضرورة أن يكون الاتفاق على اسم الرئيس المكلف وتأليف الحكومة ضمن سلة واحدة كي لا تطول فترة التأليف، وهو ما يرى فيه بعض الخبراء القانونيين والفرقاء اللبنانيين خرقا للدستور.

وقبل الخطيب أعلن التوافق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي قبل أن يعتذر بعد ساعات، نتيجة الخلافات السياسية ورفض رؤساء الحكومة السابقين له.

وبعده طرح أيضا اسم الوزير السابق بهيج طبارة، ولاقى بدوره نفس المصير، لتعود في كل مرة المفاوضات إلى الحريري، والذي أعلن مجددا رفضه تشكيل الحكومة.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.