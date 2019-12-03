اعتقال نائب للبغدادي مختبئًا في كركوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في محافظة كركوك.

وقالت السلطات الأمنية إن "قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تمكنت، وفقاً لمعلومات دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبوخلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".





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وأضافت أن المعتقل "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل الإرهابي منصب نائب زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي برفقة عدد من مساعديه في سوريا.