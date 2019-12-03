الديمقراطيون يستعدون لنشر تقريرهم بشأن تحقيقات عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ.ف.ب

يستعد الديمقراطيون، الثلاثاء، لنشر تقرير التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمهد لتوجيه تهم رسمية له بينها إساءة استخدام السلطة والرشوة وعرقلة العدالة.



وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي قاد تحقيقاً استمر 10 أسابيع، إنه "من المهم التحرك بسرعة، لأن الأدلة ضد ترامب هائلة".

وقال، في مقابلة مع "إم إس إن بي سي"، إن ترامب "سعى إلى التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية مرتين، وحتى وسط تحقيقنا في عزله يقول علنا إن أوكرانيا كان يجب أن تفعل ذلك، بل وكان على الصين كذلك التحقيق مع خصمي".

وأكد شيف أنه سيتم نشر التقرير الثلاثاء بعد الموافقة الرسمية للجنته، كما سيتم إرساله إلى اللجنة القضائية التي ستقوم بصوغ التهم رسميا أو بنود العزل.



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ورغم عدم وجود إطار زمني رسمي لعملية العزل، فإن الديمقراطيين يرغبون في إجراء تصويت في المجلس بكامله على بنود العزل قبل عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وعقب الموافقة عليها في مجلس النواب، سيتم رفع القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإجراء محاكمة ترامب في يناير/كانون الثاني.

وفتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة هاتفية فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين ووصف التحقيق بأنه "مهزلة"، مضيفا: "ما يفعلونه لبلادنا مخزٍ تماما".

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة، ومن حقه الإشارة إلى قضية "فساد" محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.



