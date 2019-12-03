سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة "عين الأسد" بالأنبار العراقية

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رويترزالثلاثاء 2019/12/3 10:12 م بتوقيت أبوظبي
قاعدة عين الأسد - أ.ف.ب
أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي البلاد، التي توجد بها قوات أمريكية.
وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتعد قاعدة عين الأسد (قاعدة القادسية سابقا) ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.
وتقع في ناحية البغدادي محافظة الأنبار قرب نهر الفرات وبدأ بناؤها عام 1980 واكتمل عام 1987.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة عين الأسد بشكل مفاجئ برفقة زوجته ميلانيا ترامب للاحتفال مع الجنود الأمريكان في القاعدة بعيد الميلاد المجيد.
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