السعودية تؤكد التزامها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكدت السعودية، الثلاثاء، التزامها بالاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، لافتة إلى إسهام المملكة في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع الأسلحة النووية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سفير المملكة بالأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف.

Advertisements

وقال إن المملكة من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي صادقت عليها المملكة في عام 1972، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف أنه من الناحية الوطنية قامت المملكة بجعل أنظمتها الداخلية متوافقة ومتماهية مع ما نصت عليه في هذه المعاهدات وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية.

وأشار إلى أن تلك المهام أوكلت للهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.

ولفت الواصل إلى أن هدف المملكة واضح في هذا الشأن، وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، ونسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونأمل أن يكون هناك دعم دولي ليحقق ما تسعى إليه دول المنطقة كافة.