الأمم المتحدة تحث سلطات العراق على الاستجابة للشعب

حثت جانين هينيس-بلاشيرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، السلطات العراقية على الاستجابة لتطلعات الشعب، مؤكدة مجددا أن استخدام القوة ضد العراقيين أمر "لا يمكن التسامح معه".



وفي وقت إجراء مشاورات لتعيين رئيس حكومة جديد، قالت المسؤولة الأممية في مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، "على القادة السياسيين ألا يضيعوا مزيدا من الوقت وأن يرتقوا إلى مستوى الأحداث".

وشددت على أن الأزمة الحالية "لا يمكن حلها بالتراخي واعتماد إجراءات تجميلية أو عقابية" لن يكون من شأنها سوى "زيادة غضب السكان وريبتهم".

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وبعدما أشارت إلى "مقتل أكثر من 400 شخص منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول وإصابة أكثر من 19 ألفا بجروح" عبرت المسؤولة الأممية عن الأسف لعدم توقف استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين.

وأضافت أن الأسلحة غير المميتة "يستمر سوء استخدامها ما يتسبب بجروح رهيبة ووفيات" منددة بـ"عمليات التوقيف التعسفية وعمليات الخطف والتهديدات والترهيب".

وأكدت أن كل ذلك يحدث رغم أن "غالبية المتظاهرين سلميون" مضيفة "أنه لا يمكن التسامح مع كافة أشكال العنف ويجب عدم حرف الانتباه عن مطالب الإصلاح المشروعة".

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول يشهد العراق أسوأ أزمة اجتماعية مع متظاهرين ينددون بالفساد وتراجع الخدمات العامة وزيادة النفوذ الإيراني.