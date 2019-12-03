مركز الملك سلمان يطلق حملة القلب المفتوح في تنزانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - دار السلام

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي في بداية الحملة 5 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

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وتأتي الحملة الطبية ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في عدد من البلدان المحتاجة، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

وعلى الصعيد نفسه، وزع المركز أمس 1,500 كرتون من التمور في مديرية الوادي بمحافظة عمران استهدفت الأسر النازحة والمتضررة.

وتعاون المركز مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 3,260 كرتونا من التمور في محليات بربر وعطبرة والدامر التابعة لولاية نهر النيل ومحلية شيكان ومنطقة النازحين التابعة لولاية غرب كردفان بجمهورية السودان، مستهدفا 14,500 شخص، في إطار مشروع توزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.