قانون روسي يضيق الخناق على الإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون لتمكين السلطات من وصف الأفراد بأنهم عملاء أجانب.

وقال الكرملين إنه تم تعديل القانون، للسماح بأن يتم إعلان الأفراد كعملاء أجانب، وأوضح أن الإجراء يستهدف الأفراد الذين ينشرون مواد إعلامية، ولم يحدد كيفية معاقبة الأفراد الذين لا يمتثلون للسلطات.

وأدان المنتقدون، ومن بينهم منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، القانون الجديد الذي قالوا إنه سيؤدي إلى قيام الحكومة بتضييق الخناق على البيئة الإعلامية المحلية، التي تهيمن عليها الدولة بالفعل.