4 قتلى من الحشد.. وأمريكا تدين العنف بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية أمس، بمقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد جنوب الموصل «400 كلم شمال بغداد».

وقال العقيد طارق علي «إن لواء 44 التابع للحشد الشعبي اشتبك صباح أمس مع عناصر من داعش في صحراء الحضر، بعد تسللهم مستغلين سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد برتبة رائد».

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وأوضح أن عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم استنفار القوى الأمنية للبحث عن عناصر داعش وتحرير الضابط المختطف.

في إطار مختلف، دانت الولايات المتحدة الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين في العراق، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التطورات هناك.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر: الشعب العراقي يدعو إلى «إصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة يضعون مصالح العراق الوطنية أولا»، وشدد على أن هذه المطالب تستحق المعالجة.