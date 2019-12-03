البرنامج السعودي يوقع عقودا لسفلتة شوارع مدينة الحزم اليمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددا من المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والطرق في محافظة الجوف.
ووقع البرنامج عقودا مع منفذي مشروعي سفلتة شوارع مدينة الحزم وترميم عدد من المدارس بالمدينة تحت إشراف السلطة المحلية، وأكد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي أهمية المشاريع التي من شأنها المساهمة في تحسين الجانب التنموي، كما أكد حرص السلطة المحلية في الجوف على تقديم كل التسهيلات للبرنامج السعودي من أجل تنفيذ المشاريع، متمنيا من البرنامج تقديم المزيد من الدعم لمحافظة الجوف.
وأعرب الحاشدي عن شكر السلطة المحلية في الجوف للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نظير دعمهما السخي، ونوه بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال دعم وتنمية محافظة الجوف.
من جهته قال مندوب البرنامج السعودي المهندس مشاري البلوي إن البرنامج سينفذ عددا من المشاريع في قطاعات الصحة والتربية والمياه والطرق، وذلك ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك مشاريع قادمة سيتم تنفيذها بمحافظة الجوف.
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