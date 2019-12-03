ترمب: تصريحات ماكرون مهينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» في حالة موت دماغي، بأنها سيئة ومهينة وشديدة الخطورة.

واعتبر أنه «لا أحد يحتاج للناتو أكثر من فرنسا».

وقلب ترمب الطاولة على نظيره الفرنسي، وقال إن فرنسا تعاني من «معدل بطالة شديد الارتفاع» وضعف في الأداء الاقتصادي ومشكلات مع محتجي «السترات الصفراء»، كما انتقد ضريبة رقمية جديدة أقرتها فرنسا وتطال بصورة رئيسية الشركات الأمريكية.