خارجية روسيا: على تركيا وحكومة الوفاق الوطني تجنب خطوات تزيد التوتر بليبيا والمتوسط

علقت ​وزارة الخارجية الروسية​ على مذكرتي التفاهم حول ​الأمن​ والمناطق البحرية بين ​تركيا​ و​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، داعيةً إياهما إلى "تجنب خطوات تزيد التوتر في ​ليبيا​ و​البحر المتوسط​".

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