مسؤولة اممية تتهم سلطات العراق باستخدام القوة المفرطة ضد سلميين

اتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ​العراق​، جينين هينيس-بلاسخارت، السلطات العراقية بـ"استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع ​الاحتجاجات​ الشعبية في العراق، مطلع تشرين الأول الماضي"، مشيرةً إلى ان "السلطات المعنية في ​بغداد​ "تستخدم القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بحياة أفضل لبلدهم".

وشددت على أن "الأوضاع خرجت عن السيطرة في الأيام الأخيرة، ولجأت سلطات العراق إلى القوة المفرطة، وإطلاق وعود لم يتم إنجازها علي الأرض"، مشيرةً إلى أن "المظاهرات قادها شباب عراقيون أعرب عن إحباطه إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية و​الفساد​ والمصالح الحزبية والتدخلات الخارجية في بلدهم، وسقط منهم أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب".