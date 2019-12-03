"هيومن رايتس ووتش": بنغلاديش تعيق تعليم أطفال الروهنغيا

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "الحكومة البنغالية تعيق حصول أطفال مسلمي أقلية الروهينغيا اللاجئين في البلاد، على التعليم"، موضحةً أن "بنغلاديش أخلت بحقوق أطفال اللاجئين الروهينغا، البالغ عددهم 400 ألف لاجئ، المتعلقة بحصولهم على التعليم".
ولفتت إلى أن "السلطات البنغالية متأخرة في المصادقة على مناهج تعليمية غير رسمية، خاصة بأطفال اللاجئين الروهينغا، أشرفت على إنجازها منظمات حقوق الإنسان الدولية"، مشيرةً إلى انه "ليس بمقدور هؤلاء الأطفال اجتياز الامتحانات الوطنية، وتلقي التعليم في المدارس الإعدادية، بالرغم من مصادقة الجهات المسؤولة على البعض من تلك المناهج".
وأشارت إلى "إغلاق السلطات البنغالية لبعض المدارس المؤقتة، التي افتتحها أساتذة متطوعون في مخيمات اللاجئين، بهدف تعليم الأطفال"، معلنةً عن أن "نحو 300 طفل روهينغي ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش، لم ينهوا مراحل التعليم الأولية، وأن ذلك سيؤثر كثيرا على مستقبلهم".
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