نوفاك: لم نحدد موقفا من اتفاق أوبك+ خلال اجتماع فيينا المقبل

لفت وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ إلى أن "​روسيا​ لم تحدد موقفها بعد من اتفاق أوبك+ خلال الاجتماع المرتقب في ​فيينا​ نهاية الأسبوع الحالي"، مشيراً إلى "إننا لن أقول أي شيء الآن، ما زلنا نشكل موقفا، وعادة ما يتم التعبير عنه في اجتماع، وسنناقش هناك هذا الأمر على وجه التحديد".

وأشار إلى ان "روسيا أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج ​النفط​ بنسبة 85 بالمئة في تشرين الثاني 2019، وستسعى جاهدة للالتزام بنسبة 100 بالمئة في الشهر"، لافتا إلى أن "روسيا ستركز على الوفاء بشروط الاتفاق بالكامل في الشهر الجاري ولدينا مستوى جيد من التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار فصل الشتاء" الذي يزيد فيه الاستهلاك العالمي للطاقة".