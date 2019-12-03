مسؤول ايراني: من یقفون وراء الاضطرابات في العراق لايريدون الاستقرار لهذا البلد

اشار مساعد الشؤون الدولية في ​المجمع العالمي​ للتقريب بين المذاهب الاسلامية ​حسين شيخ الاسلام​ الى "جهود ​اميركا​ والوهابيين والبعثيين لزعزعة الاستقرار في ​العراق​"، لافتاً إلى "انهم يريدون الايحاء للشعب العراقي بضرورة ان يحكمهم دكتاتورا مثل المقبور صدام"، مضيفاً "عقب انتصار ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ مني التيار المناهض للمقاومة بما فيه اميركا والكيان الصهيوني والدكتاتورية في العراق بالهزيمة".

ولفت إلى أنه "عقب الثورة الاسلامية وعدوان صدام على ايران فان صمود الشعب الايراني وقيادة الامام الخميني ودماء الشهداء ساهمت من جديد في احباط هذه المؤامرة"، مشيرا الى ان "احاكة المؤامرات مستمرة حتى يومنا الراهن واعتقد انها ستستمر حتى ظهور المهدي المنتظر ".