أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان لحضور قمة الرياض

تلقى ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ لحضور اجتماع ​مجلس التعاون الخليجي​ الذي يعقد في ​الرياض​ 10 كانون الأول الحالي. وتسلم الرسالة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال "استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

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