وزير الطاقة الإسرائيلي: بدء توريد الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن قريبا

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن "بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان، الأكبر في إسرائيل والواقع على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر"، مشيراً إلى أن "تصدير الغاز إلى مصر والأردن سيبدأ بعد وقت قصير من انطلاق عملية تدفقه إلى الحقل في غضون أسبوعين".
ولفت إلى أنه "على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا".
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