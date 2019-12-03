وزير الطاقة الإسرائيلي: بدء توريد الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن قريبا

أعلن وزير ​الطاقة​ ال​إسرائيل​ي، يوفال شتاينتس، عن "بدء تدفق ​الغاز الطبيعي​ من حقل ليفياثان، الأكبر في إسرائيل والواقع على ​البحر المتوسط​، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر"، مشيراً إلى أن "تصدير الغاز إلى مصر و​الأردن​ سيبدأ بعد وقت قصير من انطلاق عملية تدفقه إلى الحقل في غضون أسبوعين".

ولفت إلى أنه "على الرغم من اعتراضات بعض المختصين ب​البيئة​، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى ​أوروبا​".