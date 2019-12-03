ترامب: الرياض تغطي الإنفاق لنقل قوات أميركية إضافية للسعودية بعد هجوم "أرامكو"

أعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، أن "​السعودية​ تغطي بالكامل الإنفاق لنقل ​الولايات المتحدة​ قوات عسكرية إضافية إلى السعودية بعد هجوم "​أرامكو​"، معتبرا أن "ذلك سابقة هي الأولى من نوعها"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة مضطرة لدفع كميات كبيرة من الأموال لحماية "كثير من الدول الأخرى بينها غنية جدا وهذا أمر غير عاد".

وأضاف "الناس استفادوا منا، ​العالم​ استفاد منا، لكن لدينا علاقات جيدة مع السعودية، وهي كانت بحاجة إلى مساعدة، لأنها تعرضت لهجوم، وكما رأيتم نقلنا إلى البلاد مجموعة من ​القوات​، وهم يدفعون لنا مليارات الدولارات، وهم سعداء بذلك"، مشيراً إلى انه "يكمن الأمر في أنه لم يطلب أحد منهم القيام بذلك حتى وصولي إلى ​السلطة​ ولم يفعل ذلك أي من أوباما أو بوش أو كلينتون. لكنني جئت وطلبت، وهم الآن يدفعون، ولقد أحالوا لنا مليارات الدولارات وهي الآن في البنوك وهم حقا سعداء بذلك ولكن من غير الصحيح أنه لم يكن لدينا أبدا رئيس يطلب ذلك".