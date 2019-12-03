أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ "انني لن أشارك في ​الحكومة​ وسألتقي وزير المالي في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل بعد قليل"، مشيراً الى "أنني داعم ل​سمير الخطيب​ وهناك بعض التفاصيل التي يجب ان نتفق عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: لن أشارك في الحكومة وسألتقي الخليلين بعد قليل وانا داعم للخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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