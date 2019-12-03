تيار الكرامة عن انتخابات اتحاد الفيحاء: هو عمل ديمقراطي وانتخابي سليم

اعتبر "​تيار الكرامة​"، في بيان ان "انتخاب رئيس ​بلدية الميناء​ رئيساً ل​اتحاد بلديات الفيحاء​ هو في النهاية عمل ديمقراطي وانتخابي سليم، ولو أتى مخالفاً للعرف، ولا يجوز تحت اية ذريعة ان تتحوّل هذه المسألة الى مشكلة بين الناس وبين اهالي ​طرابلس​ والميناء لا سيما انهما في الأصل مدينة واحدة"، مؤكداً ان "حل هذا الخلاف سيكون عبر الحوار وعبر التلاقي وصفاء النيات وليس ابداً عبر الاعلام و البيانات وعبر المواقف المتشنجة وعبر تحريض الاهالي على بعضهم البعض".

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