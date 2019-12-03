MTV: الحريري قصد بأنه لن يشارك بالحكومة بأنه لن يشارك بشخصيات سياسية انما بأخصائيين

كشفت مصادر متابعة للمشاروات الحكومية لقناة الـ"MTV" عن أن "منسوب التفاؤل تزايد في ​الساعات​ الاخيرة ويبدو ان حظوظ ​سمير الخطيب​ تتزايد"، مشيرةً إلى أنه "تم الاتفاق على العناوين ​العريضة​ لهذه ​الحكومة​ على أنها سيتكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها ولن تقوم بقانون انتخابي جديد ولا ​انتخابات​ مبكرة ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ خارج الحكومة".

وأوضحت أن "الحريري قصد بأنه لن يشارك في الحكومة بأنه لن يشارك بشخصيات سياسية انما بأخصائيين"، مشيرةً إلى أن "الامور باتت منتهية وما يحمله "الخليلين" هو وضع المدماك الاخير للحكومة".