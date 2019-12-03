بطيش: لا خفض لوزن الربطة ولا رفع بالأسعار وعلى الجميع التعاون هذه الفترة

أكد وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ في حديث تلفوزيوني أنه "لا خفض لوزن الربطة ولا رفع في الأسعار وعلى الجميع التعاون والتضحية في هذه الفترة"، مشيراً إلى "60 في المئة من العملية هي طحين و15 في المئة يد عاملة التي لم تتغير تسعيرتها و10 في المئة طاقة وأيضا لم تتغير تسعيرتها لذلك علينا التعاون لتخطي هذه الازمة".

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