Otv: اجتماع مرتقب بين الحريري وسمير الخطيب

اشارت قناة OTV عن "الوصول الى ساعات حاسمة ومفصلية في مشهد تأليف ​الحكومة​، وذلك بعد الاجتماع الذي جمع المرشح ​سمير الخطيب​ ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​". ولفتت الى ان "​النقاش​ عالق في نقطتين وستتضح الامور بعد الاجتماع المرتقب بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والمرشح سمير الخطيب الذي يريد ان يسمع من الحريري موقفه النهائي تكليفاً وتأليفاً".

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