محتجون يعتصمون أمام منزل سمير الخطيب رفضا لترؤسه الحكومة المقبلة

ينفذ عدد من ​المحتجين​ إعتصاما أمام منزل المرشح ل​رئاسة الحكومة​ ​سمير الخطيب​ رفضا لترؤسه الحكومة المقبلة ولتشكيل حكومة تكنوسياسية، ومطالبين بتشكيل ​حكومة تكنوقراط​.

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