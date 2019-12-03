قامت المديرية العامـة للأمن العـام بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 1498 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في ​لبنان​ إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز ​المصنع​، ​القاع​ و​العبودية​ الحدودية، ومن ​عرسال​ عبر معبر الزمراني على الحدود السورية.

وقد واكبت دوريات من ​المديرية العامة للأمن العام​ ​النازحين​ الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها ​السلطات السورية​ لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة من نقاط التجمع المحددة في ​بيروت​، المصنع، ​طرابلس​، العبودية، ​النبطية​، ​برج حمود​، القاع وعرسال حتى الحدود اللبنانية - السورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام أمن العودة الطوعية لـ 1498 نازحا سوريا من مناطق مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.