الجيش: توقيف مطلوبين في عدة مناطق لبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت في محلة نحلة ـــ بعلبك، منزل المدعو س.ط وأوقفته للاشتباه بتورطه في مقتل المواطن حسن علي جعفر، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الحربية، وأجهزة اتصال بالإضافة إلى عتاد عسكري. وأثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مطلوبين دون وقوع إصابات. كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة الحازمية، المدعو ض.ع لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مستشفى رياق بتاريخ سابق. كذلك أوقفت دورية من المديرية في مرفأ طرابلس المدعو غ.ج لقيادته شاحنة مبردة محملة بكميات كبيرة من المخدرات تقدّر بحوالى 7 مليون حبة كبتاغون ومخبأة بشكل محكم، كانت معدّة للتهريب إلى العراق عبر تركيا. وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً وعدداً من المماشط. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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