الشركات المستوردة للنفط: نرفص أي قرار غير قانوني تحاول وزيرة الطاقة فرضه

أكد نقيب اصحاب الشركات المستوردة للنفط ​جورج فياض​، في ​مؤتمر​ صحفي، تعليقاً على اسعار ​النفط​ و​الدولار​، "الرفض الصريح لأي قرار غير قانوني تحاول وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني فرضه على النقابة، مع مد يد العون للوزارة ولكافة المعنيين لإيجاد حلول منصفة".

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