فادي سعد: لن تنجحوا في أخفاء وجهكم الحقيقي الفاسد

قال عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "مهما تقنعتم بوجوه البراءة والشفافية والتضحية، لن تتمكنوا من اخفاء وجهكم الحقيقي ​الفاسد​ ولن تنجحوا في اقتلاعه من أذهان الشعب ومن صفحات التاريخ".



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