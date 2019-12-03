ترمب: فرنسا والولايات المتحدة ستتمكنان من حل خلافهما









اسماء السيد - لندن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إن هناك مجالاً لحل الخلاف التجاري مع فرنسا بشكل سريع، وذلك قبل محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

وأكد ترمب "نقوم بالكثير من المبادلات التجارية مع فرنسا ولدينا خلاف بسيط"، مضيفاً "أعتقد أننا سنتمكن على الأرجح من حلّه، لكن لدينا علاقة تجارية كبيرة وأنا متأكد أنه خلال وقت قصير سيكون كل شيء على ما يرام".